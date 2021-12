Torino, allarme Covid: due positivi nel gruppo squadra! (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dopo i quotidiani tamponi anti Covid, il Torino tramite un comunicato ha annunciato la positività di un calciatore e di un membro dello staff. Torino, squadraIl club ha comunque deciso di non comunicare espressamente i nomi delle persone coinvolte. Questo il comunicato: “Il Torino Football Club comunica che due tesserati – un calciatore e un membro dello staff – sono risultati positivi al Covid-19 in seguito al tampone molecolare eseguito stamane preventivamente alla ricostituzione del gruppo squadra. Entrambi, regolarmente vaccinati, osserveranno il periodo di isolamento presso il loro domicilio in accordo con l’autorità sanitaria locale”. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dopo i quotidiani tamponi anti, iltramite un comunicato ha annunciato latà di un calciatore e di un membro dello staff., squadraIl club ha comunque deciso di non comunicare espressamente i nomi delle persone coinvolte. Questo il comunicato: “IlFootball Club comunica che due tesserati – un calciatore e un membro dello staff – sono risultatial-19 in seguito al tampone molecolare eseguito stamane preventivamente alla ricostituzione delsquadra. Entrambi, regolarmente vaccinati, osserveranno il periodo di isolamento presso il loro domicilio in accordo con l’autorità sanitaria locale”.

Advertising

CanaveseNews : Il rincaro delle bollette rischia di mettere in ginocchio le imprese. L'allarme del presidente di Confindustria Tor… - Italia_Notizie : L’allarme del sindaco di Brandizzo (Torino): “Io medico di base, ieri ho lavorato 16 ore solo per il Covid. Non seg… - ilfattovideo : L’allarme del sindaco di Brandizzo (Torino): “Io medico di base, ieri ho lavorato 16 ore solo per il Covid. Non seg… - mariali94316534 : RT @LaStampa: L’allarme della Dia: “Le mani su Torino della mafia nigeriana” - rep_torino : Allarme Covid in Piemonte: ottomila nuovi positivi, contagi raddoppiati in 24 ore [di Emilio Vettori] [aggiornament… -