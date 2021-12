The Tank, la radio nel braccio della morte (Di mercoledì 29 dicembre 2021) In Texas i condannati a morte e i detenuti in isolamento non possono seguire lezioni o lavorare in prigione, non hanno tablet o televisori. Ma hanno delle radio. Che li aiutano a recuperare la loro umanità. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 29 dicembre 2021) In Texas i condannati ae i detenuti in isolamento non possono seguire lezioni o lavorare in prigione, non hanno tablet o televisori. Ma hanno delle. Che li aiutano a recuperare la loro umanità. Leggi

Advertising

Internazionale : In Texas i condannati a morte e i detenuti in isolamento non possono lavorare in prigione, né guardare la tv. Ma po… - ValerioDeMolli : RT @ValerioDeMolli: Lo studio strategico del primo Think Tank italiano The European House @Ambrosetti_ ripreso dal @sole24ore dimostra che… - tisaninalimone : @colpadelvino_ se ti piacciono film un po' indie ti direi the perks of being a wallflower, fish tank, ferris buelle… - The_Leegend99 : RT @Foggiagrad: 23 dicembre 1984, la strage di Natale, dell’intreccio tra eversione neofascista e mafia. Di Giovanni De Simone che avrà 4 a… - CarloCici : RT @ValerioDeMolli: Investitori e #ESG vedi report del primo Think Tank italiano The European House @Ambrosetti_ sulla Governance delle imp… -