The Father: stasera su Sky Cinema Due il film premio Oscar con Anthony Hopkins (Di mercoledì 29 dicembre 2021) stasera su Sky Cinema Due alle 21:15 va in onda The Father - Nulla è come sembra, il film premio Oscar con Anthony Hopkins e Olivia Colman. stasera su Sky Cinema Due, alle 21:15 e in prima visione, appuntamento con The Father, il film diretto nel 2020 dal regista esordiente Florian Zeller, vincitore del premio Oscar per la migliore sceneggiatura non originale e il miglior attore protagonista, Anthony Hopkins. The Father - Nulla è come sembra è tratto dall'opera teatrale Il padre (Le père) scritta dallo stesso Florian Zeller e andata in scena per la prima volta a Parigi nel 2012, conquistando il ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 dicembre 2021)su SkyDue alle 21:15 va in onda The- Nulla è come sembra, ilcone Olivia Colman.su SkyDue, alle 21:15 e in prima visione, appuntamento con The, ildiretto nel 2020 dal regista esordiente Florian Zeller, vincitore delper la migliore sceneggiatura non originale e il miglior attore protagonista,. The- Nulla è come sembra è tratto dall'opera teatrale Il padre (Le père) scritta dallo stesso Florian Zeller e andata in scena per la prima volta a Parigi nel 2012, conquistando il ...

