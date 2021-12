The Book of Boba Fett 1×1: la recensione (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Allerta Spoiler Annunciata sul finale di The Mandalorian, finalmente giunge su Disney+ The Book of Boba Fett, la serie che vede come protagonista l’iconico cacciatore di taglie interpretato da Temuera Morrison, creduto morto tra le fauci del Sarlacc in Il ritorno dello Jedi. Boba Fett: colui che ce l’ha fatta Stranger in a Strange Land è il titolo di questo episodio, che forse, tuttavia, si sarebbe dovuto chiamare, traduco direttamente, “dura la vita su Tatooine”. Che il pianeta non fosse accogliente lo sapevamo già, tuttavia la puntata ci permette di entrare un pò più nello specifico mettendoci anche nei panni di una cultura mostrata sempre solo in maniera collaterale, superficiale, ossia quella de Predoni Tusken, anche loro all prese con quello che è l’imperativo su Tatooine: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Allerta Spoiler Annunciata sul finale di The Mandalorian, finalmente giunge su Disney+ Theof, la serie che vede come protagonista l’iconico cacciatore di taglie interpretato da Temuera Morrison, creduto morto tra le fauci del Sarlacc in Il ritorno dello Jedi.: colui che ce l’ha fatta Stranger in a Strange Land è il titolo di questo episodio, che forse, tuttavia, si sarebbe dovuto chiamare, traduco direttamente, “dura la vita su Tatooine”. Che il pianeta non fosse accogliente lo sapevamo già, tuttavia la puntata ci permette di entrare un pò più nello specifico mettendoci anche nei panni di una cultura mostrata sempre solo in maniera collaterale, superficiale, ossia quella de Predoni Tusken, anche loro all prese con quello che è l’imperativo su Tatooine: ...

