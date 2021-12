Terrorismo, fermato un immigrato pakistano a Bari: era libero in attesa di rimpatrio coattivo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) fermato per Terrorismo un 31enne pakistano a Bari. A eseguire il decreto della Procura Distrettuale Antimafia e AntiTerrorismo dell’Aquila i militari del Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri il 15 dicembre scorso. Il fermo è stato convalidato e il Gip di L’Aquila, su richiesta della Procura, ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare a carico di Arslan Faiz con l’accusa di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di Terrorismo. pakistano fermato per Terrorismo Lo straniero, già residente a Francavilla al Mare (Chieti) da circa tre anni e impiegato come auto lavaggista, era stato colpito il 18 agosto scorso dal provvedimento di espulsione dal territorio nazionale per ordine e sicurezza pubblica, emesso dal prefetto di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 dicembre 2021)perun 31enne. A eseguire il decreto della Procura Distrettuale Antimafia e Antidell’Aquila i militari del Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri il 15 dicembre scorso. Il fermo è stato convalidato e il Gip di L’Aquila, su richiesta della Procura, ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare a carico di Arslan Faiz con l’accusa di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità diperLo straniero, già residente a Francavilla al Mare (Chieti) da circa tre anni e impiegato come auto lavaggista, era stato colpito il 18 agosto scorso dal provvedimento di espulsione dal territorio nazionale per ordine e sicurezza pubblica, emesso dal prefetto di ...

Advertising

BariLive : 'Propaganda jihadista via WhatsApp': fermato 31enne a Bari per istigazione al terrorismo - Trmtv : Terrorismo, 31enne pakistano fermato a Bari per istigazione ad attentati - baritoday : 'Propaganda jihadista via WhatsApp': fermato 31enne a Bari per istigazione al terrorismo - direpuntoit : Lodi ai terroristi jihadisti su Facebook e video inviati su Whatsapp, in carcere 31enne pakistano. - davideilardo : RT @ManuelAluia: Come fanno i bivaccinati che vanno a tamponarsi a non sentirsi presi per il culo almeno un minimo? Fossi in loro mi sarei… -