Terme di Montecatini, patto tra pubblico e privato per evitare il crac (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tutto rinviato alla prossima assemblea, che sarà straordinaria, per decidere il futuro delle Terme di Montecatini (Pistoia), dopo il recente fallimento del bando di privatizzazione. Con l’obiettivo, come spiega il sindaco della città termale Luca Baroncini, di trovare una soluzione condivisa tra i due soci pubblici (Comune e Regione), proprietari dell’azienda. “All’odierna assemblea – dice Baroncini – abbiamo condiviso la necessità di adozione da parte della società di uno strumento di risoluzione della crisi che sia concertato tra i due soci, in ottemperanza alle esigenze della città”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tutto rinviato alla prossima assemblea, che sarà straordinaria, per decidere il futuro delledi(Pistoia), dopo il recente fallimento del bando di privatizzazione. Con l’obiettivo, come spiega il sindaco della città termale Luca Baroncini, di trovare una soluzione condivisa tra i due soci pubblici (Comune e Regione), proprietari dell’azienda. “All’odierna assemblea – dice Baroncini – abbiamo condiviso la necessità di adozione da parte della società di uno strumento di risoluzione della crisi che sia concertato tra i due soci, in ottemperanza alle esigenze della città”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

metfirenze : Regione. Terme di Montecatini, gli esiti dell'assemblea ordinaria - LetiziaFirenze : Babbo Natale e regali per gli 11 bambini ricoverati in isolamento nei Covid hotel di Firenze e Montecatini Terme -… - Naz_Montecatini : Oggi si decide il futuro delle Terme - FeliceSandri : @Rainbow_Luce Il saluto giornaliero da Montecatini Terme - cercasicasait : Appartamento in Vendita a Montecatini Terme (PT) Panteraie 145000€ | 84mq | 4 locali | classe G | CC139954442: Fai… -