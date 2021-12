Tensione nel Movimento 5 Stelle, Spadafora critica la guida di Conte: “Rischiamo di scendere sotto il 10%” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Le prime decisioni che Giuseppe Conte ha preso da quando guida il Movimento 5 Stelle hanno “disorientato non poco” il suo elettorato. A sostenerlo è uno dei ministri del secondo governo Conte, Vincenzo Spadafora, che si è detto “molto” preoccupato per l’andamento nei sondaggi del partito di maggioranza relativa in parlamento. “Rischiamo di scendere sotto il 10% se non torniamo ad una azione politica incisiva”, ha detto Spadafora in un’intervista al Corriere della Sera, in cui si è espresso sulla prossima elezione del presidente della Repubblica e sul nuovo corso del Movimento guidato da Conte. “Penso che le sue prime scelte, come accedere al finanziamento pubblico, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Le prime decisioni che Giuseppeha preso da quandoilhanno “disorientato non poco” il suo elettorato. A sostenerlo è uno dei ministri del secondo governo, Vincenzo, che si è detto “molto” preoccupato per l’andamento nei sondaggi del partito di maggioranza relativa in parlamento. “diil 10% se non torniamo ad una azione politica incisiva”, ha dettoin un’intervista al Corriere della Sera, in cui si è espresso sulla prossima elezione del presidente della Repubblica e sul nuovo corso delto da. “Penso che le sue prime scelte, come accedere al finanziamento pubblico, ...

Advertising

HuffPostItalia : Somalia, altissima tensione nel contrasto tra premier e presidente - History61186776 : La denuncia del trattato, che garantiva importanti privilegi al commercio e ai cittadini italiani residenti in Tuni… - stragola : RT @sciarrone66: @giulianol @dottorbarbieri Un altro step della strategia della tensione in atto, come nel 1992 l'elezione del PdR sullo sf… - sabato_ivana : RT @sciarrone66: @giulianol @dottorbarbieri Un altro step della strategia della tensione in atto, come nel 1992 l'elezione del PdR sullo sf… - himeralive : Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di ieri quando un giovane, positivo al Covid, è scappato dal pronto socco… -