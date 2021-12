Tennis | Paire positivo ' Non ne posso più del Covid'

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) "L'anno scorso è stato difficile, questo inizia nella stessa maniera", dice il francese PARIGI (FRANCIA) - "Buon giorno, mi chiamo Benoite per la 250° volta sono! Francamente, non ne ...

"Come sto? Ho il naso che cola, ma a causa di tutte queste quarantene trascorse nelle stanze d'albergo di tutto il mondo, non mi sento molto bene con la testa", ha scrittoper poi aggiungere: "...inoltre velatamente polemico con l'Atp tramite i propri account social ufficiali. Di seguito le parole del tennista transalpino, dunque a serio rischio forfait per lo swing australiano: ' ...Continuano gli annunci di positività tra i tennisti. L'idolo di casa Nick Kyrgios ha lanciato un appello a Rafa Nadal e Novak Djokovic ...ROMA, 29 DIC - Lo stillicidio di annunci di positività al covid tra i tennisti prosegue anche oggi, con il francese Benoit Paire, n. (ANSA) ...