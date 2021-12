Tennis | Paire furioso dopo essere nuovamente positivo | Non posso più affrontare questa mer*a di Covid Sono vaccinato e

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ilta francese Benoit, che spesso fa parlare di sè per i suoi modi di fare particolari sia in campo che fuori, purtroppo ha saputo dial test per il...

Advertising

fisco24_info : Tennis: anche Paire positivo, Australian Open a rischio: Kyorgos sollecita Djokovic e Nadal a fare di tutto per ess… - zazoomblog : Tennis: Paire positivo Non ne posso più del Covid - #Tennis: #Paire #positivo #posso #Covid - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis: anche Paire positivo al Covid-19, Australian Open a rischio - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis: anche Paire positivo al Covid-19, Australian Open a rischio - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis: anche Paire positivo al Covid-19, Australian Open a rischio -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Paire

"Come sto? Ho il naso che cola, ma a causa di tutte queste quarantene trascorse nelle stanze d'albergo di tutto il mondo, non mi sento molto bene con la testa", ha scrittoper poi aggiungere: "...inoltre velatamente polemico con l'Atp tramite i propri account social ufficiali. Di seguito le parole del tennista transalpino, dunque a serio rischio forfait per lo swing australiano: ' ...Il tennista francese va all'attacco dopo aver comunicato di avere nuovamente contratto il Coronavirus: Come si può stare bene dopo tutte queste quarantene trascorse negli alberghi del mondo?.Ufficializzato il forfait del serbo e adesso anche Melbourne si allontana. Intanto Paire annuncia di essere di nuovo positivo al Covid ...