Tennis, Novak Djokovic: "Ho perso agli US Open, ma ha conquistato l'affetto degli appassionati" (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sono giorni molto particolari per Novak Djokovic. E' notizia di poche ore fa la rinuncia del n.1 del mondo all'ATP Cup, torneo per nazioni che dal 1° al 9 gennaio si terrà a Sydney (Australia). Una defezione che porta a chiedersi se Nole risponderà presente in vista degli Australian Open (17-30 gennaio), Slam di cui è il campione in carica. Un torneo che riveste un'importanza particolare: in caso di successo, il fuoriclasse nativo di Belgrado si porterebbe a quota 21 Major in carriera, superando gli eterni rivali Roger Federer e Rafael Nadal, senza considerare il decimo sigillo nella terra dei canguri. Dubbi e perplessità ci sono sulla sua presenza, visto il forfait per l'ATP Cup citata e considerando l'aurea di mistero relativamente allo status vaccinale di Djokovic. Tuttavia, il balcanico ha potuto ...

