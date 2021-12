Tennis, Nick Kyrgios: “Se i Big Three non giocheranno negli Australian Open, sarà un disastro” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’Australiano Nick Kyrgios inizierà la sua stagione 2022 nell’ATP 250 di Melbourne, grazia a una wild card. L’aussie non gioca dalla Laver Cup, ma forse i suoi problemi fisici sono stati superati. In un’intervista concessa a The Age, Kyrgios ha analizzato tanti dei temi d’attualità e non solo gli aspetti meramente personali. Il Tennista oceanico ha, in primis, analizzato la situazione degli Australian Open che potrebbero risentire delle possibili assenze dei tre grandi campioni di questa era, Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer (già sicura la sua defezione). “Non so quale sia la situazione di Novak in questo momento con tutto quello che riguarda il Covid, non so cosa gli serva per giocare. Spero che abbia trascorso un buon Natale e possa restare al più lungo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’inizierà la sua stagione 2022 nell’ATP 250 di Melbourne, grazia a una wild card. L’aussie non gioca dalla Laver Cup, ma forse i suoi problemi fisici sono stati superati. In un’intervista concessa a The Age,ha analizzato tanti dei temi d’attualità e non solo gli aspetti meramente personali. Ilta oceanico ha, in primis, analizzato la situazione degliche potrebbero risentire delle possibili assenze dei tre grandi campioni di questa era, Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer (già sicura la sua defezione). “Non so quale sia la situazione di Novak in questo momento con tutto quello che riguarda il Covid, non so cosa gli serva per giocare. Spero che abbia trascorso un buon Natale e possa restare al più lungo ...

