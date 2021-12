Tennis: cambia il girone dell’Italia all’Atp Cup, la Francia sostituisce l’Austria (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sydney, 29 dic. – (Adnkronos) – cambia il girone dell’Italia all’Atp Cup, il torneo per nazioni che dal 1° gennaio apre il 2022 del Tennis (diretta Sky Sport). Gli azzurri non affronteranno l’Austria, esclusa dopo i forfait di Dominic Thiem e Dennis Novak: al posto degli austriaci giocherà la Francia che schiera Ugo Humbert, Arthur Rinderknech, Edouard Roger-Vasselin e Fabrice Martin. Completano il girone l’Australia e la Russia, a Sydney senza Andrey Rublev, Aslan Karatsev e Evgeny Donskoy: i campioni in carica presentano dunque Daniil Medvedev, Roman Safiullin e Evgeny Karlovskiy, convocato in extremis. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sydney, 29 dic. – (Adnkronos) –ilCup, il torneo per nazioni che dal 1° gennaio apre il 2022 del(diretta Sky Sport). Gli azzurri non affronteranno, esclusa dopo i forfait di Dominic Thiem e Dennis Novak: al posto degli austriaci giocherà lache schiera Ugo Humbert, Arthur Rinderknech, Edouard Roger-Vasselin e Fabrice Martin. Completano ill’Australia e la Russia, a Sydney senza Andrey Rublev, Aslan Karatsev e Evgeny Donskoy: i campioni in carica presentano dunque Daniil Medvedev, Roman Safiullin e Evgeny Karlovskiy, convocato in extremis. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

sportli26181512 : Atp Cup, cambia il gruppo dell'Italia: fuori l'Austria, c'è la Francia. Il calendario: Cambia il girone dell'Italia… - TV7Benevento : Tennis: cambia il girone dell'Italia all'Atp Cup, la Francia sostituisce l'Austria...