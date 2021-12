Tempo di rinnovi in casa Roma: in tre hanno firmato (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tramite un comunicato ufficiale sui propri canali la Roma ha annunciato il rinnovo di contratto di tre giovani provenienti dal settore giovanile giallorosso e che hanno ben figurato agli occhi di Josè Mourinho e della dirigenza capitolina. Si tratta di Edoardo Bove, Ebrima Darboe e Nicola Zalewski. I tre sono aggregati in maniera fissa alla prima squadra dal finale della scorsa stagione e quest’anno stanno trovando buono spazio. Per Bove e Zalewski contratto fino al 30 giugno 2025, per Darboe invece fino al 30 giugno 2026. Thomas Cambiaso Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tramite un comunicato ufficiale sui propri canali laha annunciato il rinnovo di contratto di tre giovani provenienti dal settore giovanile giallorosso e cheben figurato agli occhi di Josè Mourinho e della dirigenza capitolina. Si tratta di Edoardo Bove, Ebrima Darboe e Nicola Zalewski. I tre sono aggregati in maniera fissa alla prima squadra dal finale della scorsa stagione e quest’anno stanno trovando buono spazio. Per Bove e Zalewski contratto fino al 30 giugno 2025, per Darboe invece fino al 30 giugno 2026. Thomas Cambiaso

