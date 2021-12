Tempesta d’amore, anticipazioni 30 dicembre: la grande scoperta di Selina (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca Tempesta d’amore che giovedì 30 dicembre 2021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuova puntata, che stando ai rumors riserverà ai suoi fedeli telespettatori dei colpi di scena inaspettati. Tempesta d’amore, anticipazioni 30 dicembre Il giovane Vogt, dopo essersi sottoposto al trattamento estetico, chiederà a Shirin un qualcosa in cambio. Alfons e Hildegard vedendo Cornelia particolarmente agitata cercheranno di calmarla. (l’articolo continua dopo la foto). Il signor Sonnbichler pregherà Robert di non deluderla: dovrà fare il possibile affinché la ragazza si senta a suo agio, e non un estranea. Il mattino successivo, Cornelia si sveglierà, e farà una bellissima ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera tedescache giovedì 302021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuova puntata, che stando ai rumors riserverà ai suoi fedeli telespettatori dei colpi di scena inaspettati.30Il giovane Vogt, dopo essersi sottoposto al trattamento estetico, chiederà a Shirin un qualcosa in cambio. Alfons e Hildegard vedendo Cornelia particolarmente agitata cercheranno di calmarla. (l’articolo continua dopo la foto). Il signor Sonnbichler pregherà Robert di non deluderla: dovrà fare il possibile affinché la ragazza si senta a suo agio, e non un estranea. Il mattino successivo, Cornelia si sveglierà, e farà una bellissima ...

