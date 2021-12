Tempesta d'amore, anticipazioni 29 dicembre: un bacio inaspettato (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Occhi puntati su Vanessa e Georg a Tempesta d'amore, come suggeriscono le anticipazionidi oggi, mercoledì 29 dicembre. La giovane Sonnbichler ha accettato di girare uno spot insieme al campione di scherma, sostituendo un'attrice che ha avuto un imprevisto all'ultimo momento. Il copione prevedeva inizialmente che i due si baciassero, ma Vanessa era a disagio e Georg ha chiesto ed ottenuto di eliminare quella scena per tranquillizzare la ragazza. Dal canto suo, quando Max ha scoperto che la Sonnbichler avrebbe dovuto baciare lo sportivo, è andato in escandescenze arrivando persino ad interrompere le riprese della pubblicità. Tuttavia, dopo la scenata di Richter, i due giovani gireranno finalmente lo spot ma ci sarà un cambio di programma in quanto, nonostante la scena del bacio sia stata tagliata, ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Occhi puntati su Vanessa e Georg ad', come suggeriscono ledi oggi, mercoledì 29. La giovane Sonnbichler ha accettato di girare uno spot insieme al campione di scherma, sostituendo un'attrice che ha avuto un imprevisto all'ultimo momento. Il copione prevedeva inizialmente che i due si baciassero, ma Vanessa era a disagio e Georg ha chiesto ed ottenuto di eliminare quella scena per tranquillizzare la ragazza. Dal canto suo, quando Max ha scoperto che la Sonnbichler avrebbe dovuto baciare lo sportivo, è andato in escandescenze arrivando persino ad interrompere le riprese della pubblicità. Tuttavia, dopo la scenata di Richter, i due giovani gireranno finalmente lo spot ma ci sarà un cambio di programma in quanto, nonostante la scena delsia stata tagliata, ...

Advertising

poilofaccio : @p3pperpat Raga non so per me era davvero un po' troppo E IO VEDEVO REIGN (che non è proprio la crema delle serie t… - GrainSand__Anja : RT @newferruccio: L’attesa di un incontro è tempesta di attimi, fuoco di fantasie, tracimazione di sogni imbevuti d’umori intrisi di ciel… - Morpi2lavendemm : @anna_f81 3 minuti e mezzo io ho fatto anche la doccia e fumato una sigaretta....per risolvere il problema consigli… - newferruccio : L’attesa di un incontro è tempesta di attimi, fuoco di fantasie, tracimazione di sogni imbevuti d’umori intrisi d… - AndreaMilzoni : Ma uno sceneggiatore, regista che abbia davvero letto la storia #Sissi esiste? Sarebbe enormemente più interessant… -