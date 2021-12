Tamponificio Italia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) . Così Matteo Bassetti, direttore della clinica Malattie infettive del San Martino e professore presso l’università di Genova, ha definito quello che sta succedendo nel nostro Paese, dove ogni giorno circa 1 milione di Italiani ricorrono ai test (il più delle volte antigienici, cioè rapidi) per verificare la presenza o meno del virus Covid-19 nel loro organismo. Una consuetudine che sta mandando letteralmente in tilt l’intero sistema, facendo registrare file chilometriche fuori dalle farmacie e nei drive in. Un’attesa spesso vana, poiché le disponibilità e le scorte cominciano ad esaurirsi. “Credo che il “Tamponificio-Italia debba avere uno stop, stiamo assistendo a un corsa in autoprescrizione abbastanza assurda. Il tampone dovrebbe rimanere un presidio richiesto dal medico, unico in grado di saper poi trattare un positivo o un ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 dicembre 2021) . Così Matteo Bassetti, direttore della clinica Malattie infettive del San Martino e professore presso l’università di Genova, ha definito quello che sta succedendo nel nostro Paese, dove ogni giorno circa 1 milione dini ricorrono ai test (il più delle volte antigienici, cioè rapidi) per verificare la presenza o meno del virus Covid-19 nel loro organismo. Una consuetudine che sta mandando letteralmente in tilt l’intero sistema, facendo registrare file chilometriche fuori dalle farmacie e nei drive in. Un’attesa spesso vana, poiché le disponibilità e le scorte cominciano ad esaurirsi. “Credo che il “debba avere uno stop, stiamo assistendo a un corsa in autoprescrizione abbastanza assurda. Il tampone dovrebbe rimanere un presidio richiesto dal medico, unico in grado di saper poi trattare un positivo o un ...

