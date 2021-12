Tamponi: raddoppio in Toscana. Saranno 20mila al giorno. Annuncio di Giani (Di mercoledì 29 dicembre 2021) FIRENZE – Aumento dei Tamponi molecolari quotidiani per arrivare ad almeno 20.000; messa a disposizione di almeno 25.000 Tamponi antigienici rapidi al giorno; rafforzamento delle tre centrali di tracciamento. Sono queste le linee d’azione individuate dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani per fronteggiare l’ulteriore impennata di casi di Covid-19 in Toscana. L’aumento dei casi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 29 dicembre 2021) FIRENZE – Aumento deimolecolari quotidiani per arrivare ad almeno 20.000; messa a disposizione di almeno 25.000antigienici rapidi al; rafforzamento delle tre centrali di tracciamento. Sono queste le linee d’azione individuate dal presidente della RegioneEugenioper fronteggiare l’ulteriore impennata di casi di Covid-19 in. L’aumento dei casi L'articolo proviene da Firenze Post.

