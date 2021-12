Tamponi introvabili e isolamenti prolungati | cosa c’è dietro alla richiesta di riconoscere la guarigione anche senza un test negativo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nell’Italia che viaggia a un milione dial giorno, in cui trovare un appuntamento per unantigenico o molecolare è praticamente impossibile, sempre più persone rischiano di restare intrappolate in casa oltre il tempo necessario dopo essere risultate positive al coronavirus. Le attuali regole, infatti, prevedono la fine dell’isolamento dopo 10 giorni tramite unmolecolare o antigenico con riscontroeseguito dopo almeno 3 giornisintomi. Ma prenotare un tampone tramite l’azienda sanitaria, così come da privati, è diventata un’impresa: con 2,5 milioni di persone già finite in isolamento, i tempi di attesa sono ormai arrivatia più di una settimana. Un lettore de ilfattoquotidiano.it che scrive dal Veneto, denuncia di aver trovato il primo tampone ...