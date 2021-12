Tamponi: 9.500 esauriti in Toscana in 10 minuti sul portale della Regione (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Proprio la notte scorsa, fra martedì 28 e mercoledì 29 dicembre 2021, ha fatto il suo debutto la waiting room, la sala d'attesa virtuale che mette in coda chi si collega al sito indicando il numero di persone già in fila e il tempo di attesa stimato. Alle 23.59 c'erano già 16mila persone in coda, e poco dopo la mezzanotte sono salite a 29mila. I Tamponi disponibili sono stati prenotati in dieci minuti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Proprio la notte scorsa, fra martedì 28 e mercoledì 29 dicembre 2021, ha fatto il suo debutto la waiting room, la sala d'attesa virtuale che mette in coda chi si collega al sito indicando il numero di persone già in fila e il tempo di attesa stimato. Alle 23.59 c'erano già 16mila persone in coda, e poco dopo la mezzanotte sono salite a 29mila. Idisponibili sono stati prenotati in dieciL'articolo proviene da Firenze Post.

