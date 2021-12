Tampone, arriva il nuovo "in fluorescenza": come funziona e perché sostituirà i molecolari (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Cosa sono i tamponi "in fluorescenza"? Fisicamente si tratta di un cotton fioc da infilare nella narice, esattamente come il rapido classico, il cosiddetto antigenico. In pratica... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Cosa sono i tamponi "in"? Fisicamente si tratta di un cotton fioc da infilare nella narice, esattamenteil rapido classico, il cosiddetto antigenico. In pratica...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, l'esercito arriverà nelle prossime ore in aiuto dei punti tampone di Lodi e Codogno #ANSA - Giorgiolaporta : Arriva il #tampone rapido che si fa con la saliva e dà il risultato in pochissimi minuti, senza essere invasivo. Mi… - repubblica : Aassalto ai centri tampone, a Lodi e Codogno arriva l'esercito - DaustoC : RT @laspe1969: @maxdantoni @DaustoC Ai genitori di figli stati a contatto con positivi la comunicazione non arriva. Sulla base del 'sentito… - PaolaAnna8 : RT @autocostruttore: Il caos in Lombardia sui tamponi prescritti dai medici “Alcune strutture sanitarie stanno mandando via cittadini che v… -