Susanna Messaggio, da valletta di Mike al dramma familiare: ecco come sta oggi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Susanna Messaggio, bellissima e celebre valletta di Mike Bongiorno, oggi racconta il suo dramma familiare. Vediamo come sta oggi L’avete vista in tutta la sua bellezza che era solo una bambina, quando grazie al grande Mike Bongiorno ha iniziato la sua scalata al successo iniziata dalla partecipazione nei suoi programmi come valletta. Stiamo parlando di Susanna Messaggio, diventata famosa grazie alla sua bellezza e alla sua dolcezza. Ma conosciamola meglio. Susanna Messaggio e Mike BongiornoDonna molto intelligente, nel 1987 ha ottenuto la laurea in lingue, anno in cui inizia la sua ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 29 dicembre 2021), bellissima e celebrediBongiorno,racconta il suo. VediamostaL’avete vista in tutta la sua bellezza che era solo una bambina, quando grazie al grandeBongiorno ha iniziato la sua scalata al successo iniziata dalla partecipazione nei suoi programmi. Stiamo parlando di, diventata famosa grazie alla sua bellezza e alla sua dolcezza. Ma conosciamola meglio.BongiornoDonna molto intelligente, nel 1987 ha ottenuto la laurea in lingue, anno in cui inizia la sua ...

