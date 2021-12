Super green pass su tutti i mezzi di trasporto | via la quarantena per vaccinati con booster o due dosi da meno di 4 mesi Capienza stadi torna al 50%

Advertising

sportface2016 : +++Faq #Governo: dal 10 gennaio obbligo super green pass (vaccinazione o certificato di guarigione) anche per tutti… - Agenzia_Ansa : Nessun giorno di quarantena per i vaccinati con booster, impiegati nei servizi essenziali, venuti a contatto con un… - GiovaQuez : Le Regioni chiederanno al Governo l'introduzione del Super Green pass sui luoghi di lavoro #COVID19 - cirillo73777221 : RT @dottorbarbieri: ???? #DLQUARANTENA: DA 10/1/22 SUPER GREEN PASS ANCHE PER ALBERGHI E RISTORANTI ALL'APERTO - FacciamoChia2 : @zona_bianca x il pirla @gasparripdl e @AndreaRomano9 il Green pass è un atto sanitario, il Super Green pass è un Atto Funerario! -

Ultime Notizie dalla rete : Super green

Quarantena azzerata ai vaccinati da meno di quattro mesi e a quelli con dose booster, prezzi calmierati per le mascherine Ffp2 e anche estensione delpass nell'ambito dei trasporti, fiere e impianti sci. Tra nuove strette e qualche allentamento, il governo è pronto a varare l'ultimo decreto anti - Covid di questo secondo anno di ...Quarantena azzerata ai vaccinati da meno di due mesi e a quelli con dose booster, ma anche estensione delpass nell'ambito dei trasporti a lunga percorrenza, fiere e impianti sci. Tra nuove strette e qualche allentamento, il governo vara l'ultimo decreto anti - Covid d i questo secondo anno di ...Nuova stretta del Governo per contenere la variante Omicron in Italia. Scatta dal 10 gennaio l’obbligo di Super Green Pass per tutti i tipi di trasporti pubblici, dunque anche per quelli locali. Per ...Dopo aver deciso di non contrastare con misure severe la crescita dei casi Omicron, il governo modifica anche l’ultima norma di contenimento, ...