Super green pass su autobus, quarantena covid: nuovo decreto (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Super green pass diventa necessario per utilizzare i mezzi di trasporto pubblico locale e regionale. Il green pass rafforzato – rilasciato a vaccinati e guariti – verrà esteso anche ad alberghi e ristoranti all’aperto. Cambiano le regole sulla quarantena covid, eliminata per chi è vaccinato con 3 dosi. Lo prevede il nuovo decreto varato dal Consiglio dei ministri. Via la quarantena covid dopo un contatto con positivi per i soggetti vaccinati con 3 dosi o con seconda dose entro 4 mesi. quarantena a 5 giorni e obbligo di tampone, invece, per chi – vaccinato da oltre 4 mesi con la seconda dose – entri in contatto con un positivo. Per i non vaccinati la quarantena ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ildiventa necessario per utilizzare i mezzi di trasporto pubblico locale e regionale. Ilrafforzato – rilasciato a vaccinati e guariti – verrà esteso anche ad alberghi e ristoranti all’aperto. Cambiano le regole sulla, eliminata per chi è vaccinato con 3 dosi. Lo prevede ilvarato dal Consiglio dei ministri. Via ladopo un contatto con positivi per i soggetti vaccinati con 3 dosi o con seconda dose entro 4 mesi.a 5 giorni e obbligo di tampone, invece, per chi – vaccinato da oltre 4 mesi con la seconda dose – entri in contatto con un positivo. Per i non vaccinati la...

Advertising

sportface2016 : +++Faq #Governo: dal 10 gennaio obbligo super green pass (vaccinazione o certificato di guarigione) anche per tutti… - petergomezblog : Omicron, il parere del Cts: quarantena ridotta a 5 giorni (con tampone) per chi ha il booster. A breve il Cdm: sul… - Agenzia_Ansa : Nessun giorno di quarantena per i vaccinati con booster, impiegati nei servizi essenziali, venuti a contatto con un… - adomenicucci : @martinoloiacono Il super green pass su TPL lo toglieranno dal decreto perchè incostituzionale. Alrimenti studenti… - curiosamen : RT @dottorbarbieri: ???? #DLQUARANTENA: DA 10/1/22 SUPER GREEN PASS ANCHE PER ALBERGHI E RISTORANTI ALL'APERTO -