"Super Green Pass per tutto subito. Bisogna tenere aperto il Paese" (Di mercoledì 29 dicembre 2021) "Super Green Pass per tutto subito. L'obiettivo è quello di evitare l'esplosione esponenziale dei casi e tenere aperto il Paese". Lo afferma ad Affaritaliani.it l’esperto di Igiene Pubblica, Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, di fronte al boom di contagi legati alla diffusione della variante Omicron. Per Green Pass 'rafforzato' si intende la... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 29 dicembre 2021) "per. L'obiettivo è quello di evitare l'esplosione esponenziale dei casi eil". Lo afferma ad Affaritaliani.it l’esperto di Igiene Pubblica, Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, di fronte al boom di contagi legati alla diffusione della variante Omicron. Per'rafforzato' si intende la... Segui su affaritaliani.it

Advertising

sportface2016 : +++Faq #Governo: dal 10 gennaio obbligo super green pass (vaccinazione o certificato di guarigione) anche per tutti… - Agenzia_Ansa : Nessun giorno di quarantena per i vaccinati con booster, impiegati nei servizi essenziali, venuti a contatto con un… - GiovaQuez : Le Regioni chiederanno al Governo l'introduzione del Super Green pass sui luoghi di lavoro #COVID19 - giulibibite : @borghi_claudio Non hanno toccato i trasporti vero? Non serve il super green pass per chi lavora nei trasporti. Vero? - chrcapuano : RT @Stefano173456: Lega e 5stelle salvano (per ora..) il super green pass esteso a tutti i lavoratori. -