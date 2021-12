«Super green pass per lavorare» Oggi la proposta in Cdm di Brunetta che spinge al vaccino

Advertising

sportface2016 : +++Faq #Governo: dal 10 gennaio obbligo super green pass (vaccinazione o certificato di guarigione) anche per tutti… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Super green pass obbligatorio al bancone: 'E' un caos'. I baristi si dicono contrari alla nuova misura.… - Adnkronos : #Brunetta: 'Ciò a cui io aspiro è applicare il #Supergreenpass a tutto il mondo del lavoro'. - piumigliore1 : Ma quindi il super green pass è il green pass rafforzato sono la stessa cosa? - Gaiagioialiber1 : RT @LuigiColline: Però avremo tanti plurivaccinati ipocondriaci testati per poter andare in vacanza o al cenone. Son soddisfazioni! 6 tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : Super green

In pratica, senza ilPass rinforzato non potranno scendere in campo. Questo per poter accedere, come il resto della popolazione, a palestre, piscine, spogliatoi e poter svolgere sport di ......un ministro - i tamponi antigenici non serviranno più per ilPass base e potranno essere eliminati'. Della stessa linea il ministro Brunetta : 'Con i dati di Omicron io applicherei il '...L'esecutivo valuta nuove restrizioni per affrontare l'avanzata della variante Omicron. Si pensa anche a soluzioni .... Il ceppo sudafricano del Coronavirus ha superato per incidenza quello della delta ...Ristoranti, luoghi pubblici ed esibizione della certificazione verde: ecco tutte le regole per festeggiare il Capodanno 2022 e dove servirà il Green Pass ...