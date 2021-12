Super green pass per i trasporti, cambiano le regole per la quarantena: cosa c'è nel nuovo decreto (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Disco verde dal Consiglio dei ministri al nuovo decreto legge sull'estensione dell'uso del green pass e sulle quarantene. La carta verde rafforzata viene estesa anche ad altre tipologie di attività attualmente non contemplate... Leggi su today (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Disco verde dal Consiglio dei ministri allegge sull'estensione dell'uso dele sulle quarantene. La carta verde rafforzata viene estesa anche ad altre tipologie di attività attualmente non contemplate...

sportface2016 : +++Faq #Governo: dal 10 gennaio obbligo super green pass (vaccinazione o certificato di guarigione) anche per tutti… - petergomezblog : Omicron, il parere del Cts: quarantena ridotta a 5 giorni (con tampone) per chi ha il booster. A breve il Cdm: sul… - Agenzia_Ansa : Nessun giorno di quarantena per i vaccinati con booster, impiegati nei servizi essenziali, venuti a contatto con un… - lameduck1960 : RT @AuroraLittleSun: Ho appena saputo che il super green pass è stato esteso anche sui trasporti pubblici… Non possiamo più studiare, lavor… - Jakopopa : RT @dottorbarbieri: ???? #DLQUARANTENA: DA 10/1/22 SUPER GREEN PASS ANCHE PER ALBERGHI E RISTORANTI ALL'APERTO -