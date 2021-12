Super green pass, obbligo di vaccino. Il Covid stravolge il posto di lavoro: indiscrezioni pesanti da Palazzo Chigi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Le richieste arrivate sul tavolo del governo da parte delle Regioni sono molto chiare: basta imporre la quarantena a tutti i contatti vaccinati, mentre il Super green pass andrebbe esteso a tutti i lavoratori. In questo modo, di fatto, si imporrebbe l'obbligo vaccinale a chi svolge qualsiasi tipo di lavoro, dato che gli unici due modi per ottenere il certificato verde “rafforzato” è essere vaccinati o guariti dal Covid, non valgono invece i tamponi di qualsiasi genere. Non resta che attendere le decisioni del governo presieduto da Mario Draghi: da un lato c'è la certezza di non essere ancora al picco dei contagi, con quest'ultimi che nei prossimi giorni dovrebbero Superare anche i 120mila giornalieri secondo le ultime stime. La variante Omicron corre anche nel nostro ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Le richieste arrivate sul tavolo del governo da parte delle Regioni sono molto chiare: basta imporre la quarantena a tutti i contatti vaccinati, mentre ilandrebbe esteso a tutti i lavoratori. In questo modo, di fatto, si imporrebbe l'vaccinale a chi svolge qualsiasi tipo di, dato che gli unici due modi per ottenere il certificato verde “rafforzato” è essere vaccinati o guariti dal, non valgono invece i tamponi di qualsiasi genere. Non resta che attendere le decisioni del governo presieduto da Mario Draghi: da un lato c'è la certezza di non essere ancora al picco dei contagi, con quest'ultimi che nei prossimi giorni dovrebberoare anche i 120mila giornalieri secondo le ultime stime. La variante Omicron corre anche nel nostro ...

