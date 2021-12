Super Green Pass lavoro, il ministro Giorgetti fa capire l’aria che tira nella maggioranza: “Non stasera, se ne parlerà nel prossimo Cdm” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Premesso che l’obbligo vaccinale è un qualcosa che in Italia non arriverà mai, non è quindi nemmeno così scontato che lo stesso possa accadere riguardo all’estensione dell’obbligatorietà del Super Green Pass esteso a tutto il mondo del lavoro. Ovviamente ciò che letteralmente ‘terrorizza’ la maggioranza – o meglio, la ‘politica’ – è l’eventuale crollo di ‘simpatie’ o ‘adesioni’ che i partiti pagherebbero qualora andassero a ‘sfrugugliare’ ad esempio il settore della Pa dove, ad oggi, molti fra i ben 950mila dipendenti di cui consta, possono continuare a recarsi al lavoro esibendo il tampone, senza doversi necessariamente vaccinare. Dunque, quale politico o meglio, quale schieramento, si prenderà mai la responsabilità di ‘pretendere’ tale obbligo? E poi, se non ora, nel pieno di una ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Premesso che l’obbligo vaccinale è un qualcosa che in Italia non arriverà mai, non è quindi nemmeno così scontato che lo stesso possa accadere riguardo all’estensione dell’obbligatorietà delesteso a tutto il mondo del. Ovviamente ciò che letteralmente ‘terrorizza’ la– o meglio, la ‘politica’ – è l’eventuale crollo di ‘simpatie’ o ‘adesioni’ che i partiti pagherebbero qualora andassero a ‘sfrugugliare’ ad esempio il settore della Pa dove, ad oggi, molti fra i ben 950mila dipendenti di cui consta, possono continuare a recarsi alesibendo il tampone, senza doversi necessariamente vaccinare. Dunque, quale politico o meglio, quale schieramento, si prenderà mai la responsabilità di ‘pretendere’ tale obbligo? E poi, se non ora, nel pieno di una ...

