Super Green Pass lavoro | Giorgetti | “Se ne parla in prossimo Cdm”

"Abbiamo espresso dei dubbi su Green Pass rafforzato per i lavoratori". Così il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, interpellato dall'Adnkronos alla Camera in merito alla cabina di regia a palazzo Chigi in cui si è discusso del Super Green Pass per i lavoratori oltre che di nuove regole per la quarantena. "Ma non siamo stati solo noi, anche i 5 Stelle…", aggiunge Giorgetti. Il punto resta aperto? Ne ridiscuterete nel Cdm di stasera? "No, non stasera. Ne discuteremo in un prossimo Cdm" conclude.

sportface2016 : +++Faq #Governo: dal 10 gennaio obbligo super green pass (vaccinazione o certificato di guarigione) anche per tutti… - Agenzia_Ansa : Nessun giorno di quarantena per i vaccinati con booster, impiegati nei servizi essenziali, venuti a contatto con un… - GiovaQuez : Le Regioni chiederanno al Governo l'introduzione del Super Green pass sui luoghi di lavoro #COVID19 - Latrinaeuropa : RT @Napalm51: 15 governatori del centro destra, dove c'è anche la Lega, stanno chiedendo il super green pass per tutti i lavoratori. 'Non… - lello977 : RT @EsteriLega: Super green pass per tutti i lavoratori: no della Lega -