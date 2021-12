Super Green pass, la circolare del Viminale: vietato consumare al bancone dei bar senza vaccino. Consentito solo l’asporto (Di mercoledì 29 dicembre 2021) C’è solo un modo per i non vaccinati, ma negativi al tampone – quindi possessori del Green pass base -, per mangiare fuori casa: alloggiare in un albergo e sedersi al ristorante delle struttura ricettiva. Altrimenti, secondo l’ultimo decreto del governo Draghi, per il quale il ministero dell’Interno ha diramato una circolare esplicativa ai prefetti, chi non si è immunizzato non può consumare in bar e ristoranti al chiuso nemmeno al bancone, in piedi, per bere un caffè o degustare un rapido aperitivo. L’accesso all’interno dell’esercizio commerciale per gli scettici vaccinali potrà durare appena qualche minuto, il tempo di comprare cibo e bevande d’asporto. Niente più. Il Green pass base, invece, permette ancora ai lavoratori di accedere alle mense ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 dicembre 2021) C’èun modo per i non vaccinati, ma negativi al tampone – quindi possessori delbase -, per mangiare fuori casa: alloggiare in un albergo e sedersi al ristorante delle struttura ricettiva. Altrimenti, secondo l’ultimo decreto del governo Draghi, per il quale il ministero dell’Interno ha diramato unaesplicativa ai prefetti, chi non si è immunizzato non puòin bar e ristoranti al chiuso nemmeno al, in piedi, per bere un caffè o degustare un rapido aperitivo. L’accesso all’interno dell’esercizio commerciale per gli scettici vaccinali potrà durare appena qualche minuto, il tempo di comprare cibo e bevande d’asporto. Niente più. Ilbase, invece, permette ancora ai lavoratori di accedere alle mense ...

sportface2016 : +++Faq #Governo: dal 10 gennaio obbligo super green pass (vaccinazione o certificato di guarigione) anche per tutti… - Adnkronos : #Brunetta: 'Ciò a cui io aspiro è applicare il #Supergreenpass a tutto il mondo del lavoro'. - GiovaQuez : Le Regioni chiederanno al Governo l'introduzione del Super Green pass sui luoghi di lavoro #COVID19 - MDiemoz : Quarantena ridotta, oggi la decisione. Le Regioni al governo: «Niente test per chi ha avuto contatti ma è asintomat… - fracchio_2 : RT @DuccioTessadri: @matteosalvinimi Scusa Matteo, ma il settore è stato messo in crisi dal Super Green Pass e dalle zone colorate, non dal… -