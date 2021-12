Super Green pass a lavoro in tutti i settori, pubblico, privato e autonomo: pronto il piano Brunetta (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Super Green pass obbligatorio per tutti i lavoratori, con obbligo vaccinale esteso a tutti i settori dal pubblico al privato, all’autonomo. È l’auspicio di Renato Brunetta, ministro per la Pubblica Amministrazione, che approderebbe in Consiglio dei Ministri con il “sogno” di raggiungere così la vaccinazione di altri 2-3 milioni di persone contro il Covid e ridurre ai minimi termini i rischio contagi. Super Green pass a lavoro: il piano Brunetta per settore pubblico, privato e autonomo La guerra contro il Coronavirus si combatte anche sul posto di ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 29 dicembre 2021)obbligatorio peri lavoratori, con obbligo vaccinale esteso adalal, all’. È l’auspicio di Renato, ministro per la Pubblica Amministrazione, che approderebbe in Consiglio dei Ministri con il “sogno” di raggiungere così la vaccinazione di altri 2-3 milioni di persone contro il Covid e ridurre ai minimi termini i rischio contagi.: ilper settoreLa guerra contro il Coronavirus si combatte anche sul posto di ...

sportface2016 : +++Faq #Governo: dal 10 gennaio obbligo super green pass (vaccinazione o certificato di guarigione) anche per tutti… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Super green pass obbligatorio al bancone: 'E' un caos'. I baristi si dicono contrari alla nuova misura.… - Adnkronos : #Brunetta: 'Ciò a cui io aspiro è applicare il #Supergreenpass a tutto il mondo del lavoro'. - fattoquotidiano : Omicron, oggi il Cdm: sul tavolo il super green pass necessario per lavorare. Le regioni chiedono lo stop alla quar… - ElGusty99523701 : Corriere, tre opzioni allo studio per fronteggiare il covid: a) lockdown per no cavia b) obbligo esteso c) super gr… -