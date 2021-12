Super G Bormio | Kilde domina Deludono gli italiani

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Aamodtsi prende. Dopo la discesa di ierita da Dominik Paris , il norvegese si è imposto oggi nel primo dei duegiganti, l'altro domani,ndo in lungo e in largo sia la ...

Advertising

sportmediaset : Sci, Coppa del Mondo: #Kilde domina la Stelvio, è suo il Super G di Bormio. #SportMediaset - LaNotifica : Kilde trionfa nel Super-G di Bormio, Casse decimo - messina_oggi : Kilde trionfa nel Super-G di Bormio, Casse decimoBORMIO (ITALPRESS) - Aleksander Aamodt Kilde trionfa nel Super-G d… - IlModeratoreWeb : Kilde trionfa nel Super-G di Bormio, Casse decimo - - nestquotidiano : Kilde trionfa nel Super-G di Bormio, Casse decimo -

Ultime Notizie dalla rete : Super Bormio

I PETTORALI DI PARTENZA DEL SUPERG DILA CRONACA DEL- G DILA CLASSIFICA DI COPPA DEL MONDO VIDEO LA VITTORIA DI KILDE, DECIMO CASSE MATTIA CASSE: 'ABBASTANZA SODDISFATTO' 13.30 La nostra diretta termina qui, grazie per averci seguito. ...Terza piazza, invece, per il più quotato connazionale Vincent Kriechmayr, che ha accusato un ritardo di 85 centesimi dalla vetta. Quarto posto per il vincitore dello scorso anno, l'americano Ryan ...Niente bis azzurro sulla Stelvio, ma dominio assoluto di Aleksander Aamdot Kilde nel primo dei due super-G in programma a Bormio. Semplicemente perfetta la prestazione del norvegese, che ha fatto la d ...Sport - Mattia Casse (Ita) 127 44. Matteo Marsaglia (Ita) 92 52. Christof Innerhofer (Ita) 74 56. Alex Vinatzer (Ita) 70 58. Giuliano Razzoli (Ita) 69 65. Simon Maurberger (Ita) 48 69. Tommaso Sala ...