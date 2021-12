Sull’Italia arriva il Gigante Africano: Capodanno con sole e caldo come se fosse maggio. Nebbia in Val Padana (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Capodanno dal clima impazzito: arriva il Gigante Africano, caldo di maggio sui monti e al Centro-Sud, Nebbia soffocante in Val Padana. Nei prossimi giorni e almeno fino dopo Capodanno, una mastodontica figura di alta pressione proveniente dal cont ... sul sito. Leggi su lastampa (Di mercoledì 29 dicembre 2021)dal clima impazzito:ildisui monti e al Centro-Sud,soffocante in Val. Nei prossimi giorni e almeno fino dopo, una mastodontica figura di alta pressione proveniente dal cont ... sul sito.

Advertising

Agenzia_Ansa : In arrivo sull'Italia un anomalo anticiclone africano che porterà caldo nei prossimi giorni sulle regioni centrali… - LaStampa : Sull’Italia arriva il Gigante Africano: Capodanno con sole e caldo come se fosse maggio. Nebbia in Val Padana - infoitinterno : Sull’Italia arriva il Gigante Africano: Capodanno con sole e caldo come se fosse maggio. Nebbia in Val Padana - Piergiulio58 : Sull’Italia arriva il Gigante Africano: Capodanno con sole e caldo come se fosse maggio. Nebbia in Val Padana. - DiDimiero : RT @LaStampa: Sull’Italia arriva il Gigante Africano: Capodanno con sole e caldo come se fosse maggio. Nebbia in Val Padana -