Sul Fatto "vilipendio alla bandiera"?. Senza precedenti contro Figliuolo, in prima pagina | Guarda (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Una vignetta ai limiti del "vilipendio alla bandiera". Sul Fatto quotidiano Mannelli spinge i confini del politicamente scorretto ancora un po' più in là, prendendo di mira (com'è consuetudine per la banda del direttore Marco Travaglio) il premier Mario Draghi e il commissario straordinario Francesco Figliuolo. Il generale, già finito nel tritacarne delle polemiche per le sue ultime dichiarazioni in video su vaccini tamponi, viene rappresentato Senza volto, solo con mascherina sul viso e l'immancabile cappello degli Alpini. Sprezzante la didascalia di Mannelli alla (inquietante) immagine sbattuta in prima pagina sul Fatto. "Schiava di Draghi". Guarda la vignetta di Mannelli sul ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Una vignetta ai limiti del "". Sulquotidiano Mannelli spinge i confini del politicamente scorretto ancora un po' più in là, prendendo di mira (com'è consuetudine per la banda del direttore Marco Travaglio) il premier Mario Draghi e il commissario straordinario Francesco. Il generale, già finito nel tritacarne delle polemiche per le sue ultime dichiarazioni in video su vaccini tamponi, viene rappresentatovolto, solo con mascherina sul viso e l'immancabile cappello degli Alpini. Sprezzante la didascalia di Mannelli(inquietante) immagine sbattuta insul. "Schiava di Draghi".la vignetta di Mannelli sul ...

