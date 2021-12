Sul CorSport un nuovo nome per il mercato del Napoli: Tuanzebe, centrale dell’United (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Napoli è alla ricerca di un difensore centrale sul mercato. Finora sono circolati diversi nomi, da Kumbulla a Szalai e Casale. Il Corriere dello Sport ne aggiunge un altro, quello di Tuanzebe, 24enne inglese nato in Congo di proprietà del Manchester United attualmente in prestito all’Aston Villa. “Più legato al presente, e forse anche più adeguato alle esigenze societarie e alla politica del mercato azzurro di questa stagione sin dall’estate, sarebbe il discorso relativo a Tuanzebe. Al Napoli, infatti, è stata prospettata l’ipotesi di prenderlo in prestito, al massimo con diritto di riscatto, e dunque in perfetto stile Anguissa. Il problema? È di proprietà dello United e attualmente è in prestito all’Aston Villa, dove però sta giocando pochissimo e non sembra ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ilè alla ricerca di un difensoresul. Finora sono circolati diversi nomi, da Kumbulla a Szalai e Casale. Il Corriere dello Sport ne aggiunge un altro, quello di, 24enne inglese nato in Congo di proprietà del Manchester United attualmente in prestito all’Aston Villa. “Più legato al presente, e forse anche più adeguato alle esigenze societarie e alla politica delazzurro di questa stagione sin dall’estate, sarebbe il discorso relativo a. Al, infatti, è stata prospettata l’ipotesi di prenderlo in prestito, al massimo con diritto di riscatto, e dunque in perfetto stile Anguissa. Il problema? È di proprietà dello United e attualmente è in prestito all’Aston Villa, dove però sta giocando pochissimo e non sembra ...

Advertising

napolista : Sul CorSport un nuovo nome per il mercato del #Napoli: #Tuanzebe, centrale dell’United È in prestito all’Aston Vil… - napolista : Barbano: la fuga di #Insigne verso il Canada è una figuraccia per il Napoli e un errore per il capitano Sul CorSpo… - klittle54 : RT @napolista: CorSport: 50 milioni di dollari lordi, casa, auto e voli. #Insigne tentato di accettare l’offerta del Toronto Il club canad… - napolista : CorSport: 50 milioni di dollari lordi, casa, auto e voli. #Insigne tentato di accettare l’offerta del Toronto Il c… - Ailand1992 : RT @CorSport: Sul #CorrieredelloSport-Stadio di oggi trovi il #calendario del girone di ritorno di #serieA: corri in edicola ?? https://t.co… -