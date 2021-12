Sugoni: “Diallo impegnato in Coppa d’Africa, il PSG abbassi le cifre” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Alessandro Sugoni, esperto di mercato, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito all'interesse del Milan per Abdou Diallo del PSG Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Alessandro, esperto di mercato, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito all'interesse del Milan per Abdoudel PSG

Milan Diallo, Sugoni: «Il PSG deve abbassare le pretese. Giocatore duttile» E' un profilo che i rossoneri vedono sia nel presente che nel futuro.» «Diallo sarà impegnato in Coppa D'Africa, servirà che il Psg abbassi le cifre ma il Milan potrebbe pensare ad un investimento per ...

Sugoni: "Il Milan vede in Diallo un profilo per il presente e per il futuro"

E’ un profilo che i rossoneri vedono sia nel presente che nel futuro.» «Diallo sarà impegnato in Coppa D’Africa, servirà che il Psg abbassi le cifre ma il Milan potrebbe pensare ad un investimento per ...Queste le sue parole: 'Diallo sarà impegnato in Coppa D'Africa, servirà che il Psg abbassi le cifre ma il Milan potrebbe pensare ad un investimento per un giocatore che può giocare sia da centrale che ...