Studio Battaglia è il legal drama di Rai1 con Lunetta Savino | Barbora Bobulova e Miriam Dalmazio | trama e cast

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)è il tentativo didi esplorare il generecon un tocco di commedia. Dopo anni di fiction ambientate nel mondo della giustizia, principalmente tra forze dell’ordine e giudici, stavolta il focus è suii, con una storia ambientata nell’omonimocomposto da avvocate divorziste.è una delle proposte del palinsesto primaverile di, al via presumibilmente da marzo (ma non è stata ancora annunciata una data per il debutto). Scritto da Lisa Nur Sultan e diretto da Simone Spada e Jacopo Bonvicini, il format è una produzione Palomar Spa in collaborazione con Rai Fiction e Tempesta Srl che vanta unquasi tutto al femminile per i ruoli ...

