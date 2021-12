Stefano De Martino sul ritorno alla danza e i gossip con Belen: “Quando ho alimentato i pettegolezzi incosciamente” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lontani i tempi in cui si parlava di Stefano De Martino per i gossip con Emma e Belen più che per il suo lavoro. Adesso l’ex amico di Maria è lontano dal mondo dei pettegolezzi e la sua carriera da conduttore è ben avviata. Ieri sera su Rai Due ha debuttato il nuovo programma di Stefanone, ‘Bar Stella’ e per l’occasione De Martino ha rilasciato un’intervista a FanPage in cui ha parlato anche del periodo in cui era su tutte le copertine dei settimanali di cronaca rosa. “Fortunatamente, o sfortunatamente, ho avuto a che fare con una mega esposizione Quando ero più piccolo. Questo ha fatto sì che adesso, a 32 anni, conosca abbastanza bene le dinamiche, ho capito anche Quando inconsciamente alimenti delle cose e come si può tenere ... Leggi su biccy (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lontani i tempi in cui si parlava diDeper icon Emma epiù che per il suo lavoro. Adesso l’ex amico di Maria è lontano dal mondo deie la sua carriera da conduttore è ben avviata. Ieri sera su Rai Due ha debuttato il nuovo programma dine, ‘Bar Stella’ e per l’occasione Deha rilasciato un’intervista a FanPage in cui ha parlato anche del periodo in cui era su tutte le copertine dei settimanali di cronaca rosa. “Fortunatamente, o sfortunatamente, ho avuto a che fare con una mega esposizioneero più piccolo. Questo ha fatto sì che adesso, a 32 anni, conosca abbastanza bene le dinamiche, ho capito ancheinconsciamente alimenti delle cose e come si può tenere ...

