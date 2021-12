Stefano De Martino, dal debutto di ‘Bar Stella’ alla cronaca rosa (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Stefano De Martino ieri sera ha debuttato in seconda serata col suo programma “Bar Stella”. In un’intervista a Fanpage si è raccontano ricordando i tempi in cui finiva sulle copertine dei giornali di cronaca rosa Ieri sera su Raidue in seconda serata ha fatto il suo debutto il nuovo format di Stefano De Martino, “Bar Stella”. Il conduttore di “Bar Stella” si è raccontato in un’intervista a Fanpage. Ormai lontano dal mondo del pettegolezzo, conduttore affermato, Stefano ricorda i tempi in cui era protagonista delle pagine di gossip con Emma Marrone e Belen Rodriguez. “Fortunatamente, o sfortunatamente, ho avuto a che fare con una mega esposizione quando ero più piccolo. Questo ha fatto sì che adesso, a 32 anni, conosca abbastanza bene le dinamiche, ho ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021)Deieri sera ha debuttato in seconda serata col suo programma “Bar Stella”. In un’intervista a Fanpage si è raccontano ricordando i tempi in cui finiva sulle copertine dei giornali diIeri sera su Raidue in seconda serata ha fatto il suoil nuovo format diDe, “Bar Stella”. Il conduttore di “Bar Stella” si è raccontato in un’intervista a Fanpage. Ormai lontano dal mondo del pettegolezzo, conduttore affermato,ricorda i tempi in cui era protagonista delle pagine di gossip con Emma Marrone e Belen Rodriguez. “Fortunatamente, o sfortunatamente, ho avuto a che fare con una mega esposizione quando ero più piccolo. Questo ha fatto sì che adesso, a 32 anni, conosca abbastanza bene le dinamiche, ho ...

