Stefano De Martino a ruota libera | “ho sbagliato a …”

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)Deha debuttato con il suo nuovo programma intitolato Bar Stella. Proprio in questi giorni, l’ex ballerino sembra che sia riuscito a parlare ancora di se e della sua vita privata. In realtà negli ultimi tempiha parlato solo ed esclusivamente della sua carriera e del fatto di essere sicuramente passato dall’essere un ballerino ad un conduttore.Despesso sotto i riflettori per la sua vita sentimentale Sicuramente un po’ di tempo faera spesso sotto i riflettori per via della sua vita sentimentale e privata. È stato infatti fidanzato ai tempi della scuola con Emma Marrone e successivamente poi si è fidanzato con Belen Rodriguez con la quale è convolato a nozze ed ha avuto un figlio. Adesso di lui però si parla soltanto per la sua ...

Infatti Il Tapiro d'oro per lo stesso motivo, ovvero i loro amori da copertina finiti, è stato consegnato in passato anche aDe, Aldo Montano, Daniele Interrante, Marco Borriello, ...Il paragone è abusato ma non azzardato. L'atmosfera che si respira al Bar Stella diDeè la stessa di un varietà à la Renzo Arbore. La lezione è quella sua: fare "tv d'artista" e scappare via da ogni tipo di omologazione. In ordine sparso: ottima la mise - en - scène, ...Stefano De Martino in una recente intervista a FanPage si è raccontato senza filtri. Il conduttore ha parlato del suo nuovo programma, e dei tanti ...