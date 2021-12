Stasera in tv, oggi 29 dicembre 2021: Kalipe' e La Bella e la Bestia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) I palinsesti televisivi di mercoledì 29 dicembre 2021 sono ricchi e prevedono titoli per tutti i gusti: dalla pellicola La Bella e la Bestia alla prima puntata del programma Kalipe'. Ecco cosa c'è Stasera in tv. Programmi tv 29 dicembre 2021 La programmazione serale di mercoledì 29 dicembre 2021 è ricca di titoli degni di nota. Rai1 propone la pellicola La Bella e la Bestia, con la regia di Bill Condon. Canale 5, invece, va in scena con la commedia Natale da chef, mentre Rai2 presenta la prima puntata del programma Kalipe', condotto da Massimiliano Ossini. Quanti vogliono tenersi aggiornati sui temi di attualità possono sintonizzarsi su Rete4 e seguire Zona Bianca. In ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 29 dicembre 2021) I palinsesti televisivi di mercoledì 29sono ricchi e prevedono titoli per tutti i gusti: dalla pellicola Lae laalla prima puntata del programma'. Ecco cosa c'èin tv. Programmi tv 29La programmazione serale di mercoledì 29è ricca di titoli degni di nota. Rai1 propone la pellicola Lae la, con la regia di Bill Condon. Canale 5, invece, va in scena con la commedia Natale da chef, mentre Rai2 presenta la prima puntata del programma', condotto da Massimiliano Ossini. Quanti vogliono tenersi aggiornati sui temi di attualità possono sintonizzarsi su Rete4 e seguire Zona Bianca. In ...

