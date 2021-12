Stand News, il sito di Hong Kong chiude: arrestati giornalisti per «pubblicazioni sediziose» (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il sito di informazione indipendente di Hong Kong, Stand News, è stato improvvisamente chiuso, in seguito a un blitz delle forze dell’ordine, che ha portato all’arresto di diverse persone al vertice dell’azienda editrice. La testata, in un comunicato doloroso, ha annunciato la sua chiusura e ha contestualmente reso noto il licenziamento dei suoi giornalisti. Le immagini del blitz sono state trasmesse in diretta sulla stessa pagina Facebook del sito di informazione di Hong Kong. Stand News chiude, l’arresto dei vertici editoriali e le conseguenze per l’informazione a Hong Kong «Questa mattina – ha scritto Stand News ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ildi informazione indipendente di, è stato improvvisamente chiuso, in seguito a un blitz delle forze dell’ordine, che ha portato all’arresto di diverse persone al vertice dell’azienda editrice. La testata, in un comunicato doloroso, ha annunciato la sua chiusura e ha contestualmente reso noto il licenziamento dei suoi. Le immagini del blitz sono state trasmesse in diretta sulla stessa pagina Facebook deldi informazione di, l’arresto dei vertici editoriali e le conseguenze per l’informazione a«Questa mattina – ha scritto...

Advertising

ilpost : A Hong Kong sono state arrestate sei persone che lavoravano per il sito indipendente d’informazione Stand News - KarmaOnPopo : RT @ilpost: A Hong Kong sono state arrestate sei persone che lavoravano per il sito indipendente d’informazione Stand News - EdwardL30161051 : RT @ilpost: A Hong Kong sono state arrestate sei persone che lavoravano per il sito indipendente d’informazione Stand News - giornalettismo : Decine di agenti della polizia di #HongKong per fare il blitz nella redazione di #StandNews (una testata pro-democr… - bc22942360 : RT @ilpost: A Hong Kong sono state arrestate sei persone che lavoravano per il sito indipendente d’informazione Stand News -