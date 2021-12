Stadi Serie A | la capienza torna al 50% Gli aggiornamenti

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)A: il Governo ha deciso di ridurre laal 50% negli impianti sportivi. Ecco tutti gliIl Governo ha deciso di ridurre laal 50% neglidiA e non solo. Come riportato da gazzetta.it, la decisione è stata presa a seguito dell’aumento dei contagi da Covid in Italia. Verrà nuovamente adottata la soluzione a scacchiera in vigore prima dell’estensione al 75%. Per quanto riguarda gli impianti sportivi al chiuso, lamassima sarà del 35%. L'articolo proviene da Calcio News 24.