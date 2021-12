Stadi, nuovo passo indietro del Governo: capienza al 50% a scacchiera, la decisione dopo l’aumento dei casi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) l’aumento dei casi positivi al Covid-19 ha portato nuovi provvedimenti dal Governo per quanto riguarda la capienza degli Stadi e gli impianti al chiuso. Il Governo ha imposto nuove limitazioni anche per quanto riguarda il mondo del calcio: il massimo riempimento degli Stadi torna al 50% con la soluzione a scacchiera, mentre gli impianti sportivi al chiuso potranno arrivare al 35%. E’ quanto deciso dal Consiglio dei Ministri dopo il dilagare della variante Omicron. Si entrerà allo Stadio esclusivamente con il Green Pass rafforzato, sarà necessario essere vaccinati o guariti dal Covid da meno di 6 mesi. I limiti dovrebbero entrare in vigore già dalla ripresa del campionato, il 6 gennaio. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 29 dicembre 2021)deipositivi al Covid-19 ha portato nuovi provvedimenti dalper quanto riguarda ladeglie gli impianti al chiuso. Ilha imposto nuove limitazioni anche per quanto riguarda il mondo del calcio: il massimo riempimento deglitorna al 50% con la soluzione a, mentre gli impianti sportivi al chiuso potranno arrivare al 35%. E’ quanto deciso dal Consiglio dei Ministriil dilagare della variante Omicron. Si entrerà alloo esclusivamente con il Green Pass rafforzato, sarà necessario essere vaccinati o guariti dal Covid da meno di 6 mesi. I limiti dovrebbero entrare in vigore già dalla ripresa del campionato, il 6 gennaio. L'articolo CalcioWeb.

