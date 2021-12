Stadi | capienza di nuovo ridotta | si torna al 50% all’aperto e al 35% nei palazzetti

Leggi su sportface

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Governosui propri passi e dopo mesi di aperture improvvisamente con l’avanzata dei contagi impone nuove restrizioni nel mondo del calcio. In seguito all’ultimo Consiglio dei Ministri, ladegliè stata riportata al 50%, mentre isaranno aperti al 35%. Niente più, dunque, 75% e 60% come era in vigore fino a dicembre 2021. La misura sarà in vigore, secondo quanto si apprende, con effetto immediato. In Serie A, dunque, per la ventesima giornata del 6 gennaio,subito aperti per la metà della lorocon posti occupati a scacchiera. SportFace.