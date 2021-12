Sport Invernali oggi: orari 29 dicembre, programma di tutti gli eventi, tv, streaming (Di mercoledì 29 dicembre 2021) oggi, mercoledì 29 dicembre 2021, saranno di scena diversi Sport Invernali: gare di Coppa del Mondo per lo sci alpino maschile e femminile e per lo sci nordico (per il fondo maschile e femminile con il Tour de Ski, per il salto maschile con il 4 Trampolini). CALENDARIO Sport Invernali oggi (MERCOLEDI’ 29 dicembre) 10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo: 1a m. slalom femminile Lienz – RaiSport+HD, RaiPlay, EuroSport 1, EuroSport Player 11.30 Sci alpino, Coppa del Mondo: super-G maschile Bormio – Rai2, RaiPlay, EuroSport 1, EuroSport Player 13.00 Sci alpino, Coppa del Mondo: 2a m. slalom femminile Lienz – RaiSport+HD, RaiPlay, EuroSport 1, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 dicembre 2021), mercoledì 292021, saranno di scena diversi: gare di Coppa del Mondo per lo sci alpino maschile e femminile e per lo sci nordico (per il fondo maschile e femminile con il Tour de Ski, per il salto maschile con il 4 Trampolini). CALENDARIO(MERCOLEDI’ 29) 10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo: 1a m. slalom femminile Lienz – Rai+HD, RaiPlay, Euro1, EuroPlayer 11.30 Sci alpino, Coppa del Mondo: super-G maschile Bormio – Rai2, RaiPlay, Euro1, EuroPlayer 13.00 Sci alpino, Coppa del Mondo: 2a m. slalom femminile Lienz – Rai+HD, RaiPlay, Euro1, ...

