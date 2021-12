Sport del Sud sicuro: “Muriel al Napoli, i dettagli della trattativa. Boga come ‘pedina’ di scambio” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Luis Muriel al Napoli, la trattativa con l’Atalanta è ancora in corso e può andare a buon fine. I bergamaschi hanno già preso Boga. Il calciomercato di gennaio entra nel vivo ed il primo botto lo ha sparato proprio l’Atalanta pronta ad ufficializzare Boga, calciatore che piaceva anche al Napoli. Ma proprio l’ivoriano può facilitare il passaggio di Muriel al Napoli. Sport del Sud, che ha lanciato la notizia di Muriel in azzurro, scrive che Boga può essere utilizzato come ‘pedina di scambio’ dal Napoli: “Io mi tiro fuori per Boga, e parliamo di Muriel“. In questo modo l’Atalanta recupererebbe velocemente i soldi ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Luisal, lacon l’Atalanta è ancora in corso e può andare a buon fine. I bergamaschi hanno già preso. Il calciomercato di gennaio entra nel vivo ed il primo botto lo ha sparato proprio l’Atalanta pronta ad ufficializzare, calciatore che piaceva anche al. Ma proprio l’ivoriano può facilitare il passaggio dialdel Sud, che ha lanciato la notizia diin azzurro, scrive chepuò essere utilizzato‘pedina di’ dal: “Io mi tiro fuori per, e parliamo di“. In questo modo l’Atalanta recupererebbe velocemente i soldi ...

Ultime Notizie dalla rete : Sport del F1, Helmut Marko fa dietrofront: 'Mercedes di Lewis Hamilton legale in Brasile' Uno strapotere quello dell'asso nativo di Stevenage che aveva fatto dubitare non poco sulla regolarità del propulsore della sua vettura. Il consulente di Red Bull, Helmut Marko , era stato tra i primi a manifestare dubbi e perplessità che poi a distanza di alcune settimane ha letteralmente ritrattato.

Sci alpino, Sofia Goggia si allena in Val di Fassa: prove sulla pista La VolatA L'azzurra, da questo punto di vista, ha preferito non interagire con i fan a fondo pista per paura del Covid.

Decreto festività, le nuove Faq del Governo sullo sport Sky Sport Si scatena il derby d'Italia per Scamacca Gianluca Scamacca attaccante del Sassuolo è uno dei nomi più chiacchierati in vista dell’apertura del mercato invernale di gennaio. Come riportato da 'la Gazzetta dello Sport' su di lui ci sono tante ...

Il moto club Valle del Tevere si presenta Il moto club Valle del Tevere si presenta. Sport - Domenica pomeriggio a Giove l’incontro con gli appassionati e i rappresentanti istituzionali delle province di Terni e Viterbo ...

