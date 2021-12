Spider-Man: No Way Home diventa il film della Sony con i migliori incassi di sempre (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il film Spider-Man: No Way Home ha superato Far From Home diventando il film della Sony con i migliori incassi di sempre. Spider-Man: No Way Home ha stabilito un nuovo record diventando il film Sony con gli incassi migliori di sempre tra quelli prodotti dallo studio. La notizia non è particolarmente sorprendente considerando i risultati ottenuti ai box office fin dalle vendite in anteprima dei biglietti per le prime proiezioni. Nella giornata di ieri Spider-Man: No Way Home ha ufficialmente superato il capitolo precedente delle ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il-Man: No Wayha superato Far Fromndo ilcon idi-Man: No Wayha stabilito un nuovo recordndo ilcon gliditra quelli prodotti dallo studio. La notizia non è particolarmente sorprendente considerando i risultati ottenuti ai box office fin dalle vendite in anteprima dei biglietti per le prime proiezioni. Nella giornata di ieri-Man: No Wayha ufficialmente superato il capitolo precedente delle ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Spider-Man: No Way Home diventa il film della Sony con i migliori incassi di sempre… - glooit : Spider-Man No Way Home: nella nuova clip Peter rovina l’incantesimo di Doctor Strange leggi su Gloo… - oblivale_void : Yeah no shit bro. Comunque BUONGIORNO FINALMENTE VE ne siete accorti?? Perché io e altr? 4 pover? stronz? lo diciam… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Spider-Man No Way Home: nella nuova clip Peter rovina l’incantesimo di Doctor Strange… - playersmag : Spider-Man: No Way Home – Quant’è bello multiverso -