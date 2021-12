Spider-Man: No Way Home, come il film ha evitato un pigro fan service (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Gli sceneggiatori di Spider-Man: No Way Home hanno rivelato come sono riusciti a integrare omaggi e citazioni delle saghe passate sull'Uomo Ragno senza ridurre il tutto a un pigro fan service. Campione di incassi e di omaggi ai fan. Spider-Man: No Way Home presenta la ricomparsa di tanti personaggi del passato e omaggi alle precedenti saghe sull'Uomo Ragno. Secondo gli sceneggiatori, il cinecomic è riuscito a trovare il giusto equilibrio evitando il fan service più pigro e scontato. Gli sceneggiatori Chris McKenna ed Erik Sommers hanno recentemente parlato con Discussingfilm del loro lavoro sul film e dei numerosi riferimenti al passato che hanno fatto impazzire i fan. Ecco il loro commento la riguardo: ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Gli sceneggiatori di-Man: No Wayhanno rivelatosono riusciti a integrare omaggi e citazioni delle saghe passate sull'Uomo Ragno senza ridurre il tutto a unfan. Campione di incassi e di omaggi ai fan.-Man: No Waypresenta la ricomparsa di tanti personaggi del passato e omaggi alle precedenti saghe sull'Uomo Ragno. Secondo gli sceneggiatori, il cinecomic è riuscito a trovare il giusto equilibrio evitando il fanpiùe scontato. Gli sceneggiatori Chris McKenna ed Erik Sommers hanno recentemente parlato con Discussingdel loro lavoro sule dei numerosi riferimenti al passato che hanno fatto impazzire i fan. Ecco il loro commento la riguardo: ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Spider-Man: No Way Home, come il film ha evitato un pigro fan service - gianluigidellac : RT @UniMoviesBlog: Un nuovo record per #SpiderManNoWayHome si è da poco materializzato in relazione al #BoxOfficeUsa, un record che riguard… - gianluigidellac : Ci sono film che non dovete assolutamente perdere: ovviamente Spider man, Gucci, Supereroi, 7 donne un mistero, Sin… - badtasteit : #SpiderMan: No Way Home supera i 18 milioni di euro martedì | Box-Office Italia - JacksonDuper : @F1N1no @thetrueshade Spero stiate scherzando? Lo spider man di Garfield è il più lontano possibile dallo spirito d… -