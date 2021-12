Spezia, Thiago Motta incontra la società: in programma un vertice in serata (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nella serata odierna il tecnico dello Spezia, Thiago Motta, parteciperà ad un incontro con i vertici della società per parlare della gestione dello spogliatoio. Alla video call prenderanno parte il presidente Philip Platek da New York, i direttore Riccardo Pecini e l’amministratore delegato Nishant Tella. Si va verso una conferma dell’allenatore italo-brasiliano, che però dovrà recuperare tutti i calciatori della rosa, alcuni dei quali alle prese con dei malumori. Tra questi ci sarebbero Daniele Verde e M’Bala Nzola, due dei protagonisti della salvezza della scorsa stagione. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nellaodierna il tecnico dello, parteciperà ad un incontro con i vertici dellaper parlare della gestione dello spogliatoio. Alla video call prenderanno parte il presidente Philip Platek da New York, i direttore Riccardo Pecini e l’amministratore delegato Nishant Tella. Si va verso una conferma dell’allenatore italo-brasiliano, che però dovrà recuperare tutti i calciatori della rosa, alcuni dei quali alle prese con dei malumori. Tra questi ci sarebbero Daniele Verde e M’Bala Nzola, due dei protagonisti della salvezza della scorsa stagione. SportFace.

Advertising

DiMarzio : #SerieA, @acspezia | Molto in bilico la posizione di #ThiagoMotta - sportface2016 : #SerieA | #Spezia, #ThiagoMotta incontra la società: in programma un vertice in serata - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Spezia: ecco la decisione sul futuro di #ThiagoMotta #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - TuttoHellasVer1 : Spezia: per il momento Thiago Motta rimane confermato - LeBombeDiVlad : ?? #Spezia: ecco la decisione sul futuro di #ThiagoMotta #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato -